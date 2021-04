EE. UU. otorgará 22,000 visas H-2B para trabajar en jardinería, construcción y limpieza

Trabajar en Estados Unidos será posible porque el gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), otorgará 22,000 nuevas visas H-2B, que es conocida como la visa para trabajar en jardinería, construcción y limpieza.

El DHS comunicó que los visados se crearán de conformidad con una orden ejecutiva del presidente Joe Biden, sobre la “Creación de un marco regional integral para abordar las causas de la migración, gestionar la migración en toda América del Norte y Centroamérica y proporcionar un procesamiento seguro y ordenado de los solicitantes de asilo en la frontera de EE.UU.”.

H-2B Supplemental of 22,000 visas announced for later this fiscal year, 6,000 reserved for nationals of the Honduras, El Salvador & Guatemala. https://t.co/Ixa4JrLsZW

— USCIS (@USCIS) April 20, 2021