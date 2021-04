“Se debe tener cuidado”: Mamá de Geraldine Bazán teme que Irina Baeva les haga daño a sus nietas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este fin de semana Geraldine Bazán acudió a un evento organizado por una fundación que apoya a niños con cáncer a donde acudió acompañada por sus hijas y su mamá, pero a su salida fue cuestionada sobre los recientes insultos que recibió Irina Baeva dentro de las redes sociales, en donde la siguen tachando de rompe hogares, sin embargo, la actriz prefirió no compartir su opinión al respecto.

“No opaquemos esta noche tan bonita y de amor con cosas tan dolosas“, dijo antes de retirarse de las cámaras.

En contraste, la que no se quedó callada fue su mamá, doña Rosalba Ortiz, quien habló de todos los temas, empezando por la demanda que actualmente enfrenta su ex yerno con Laura Bozzo:

“De Laura Bozzo ella ha sido muy controvertida siempre y es su estilo, de los otros no sé“, respondió.

Pero también se le cuestión acera de los ataques que ha sido blanco la prometida de Gabriel Soto, en donde dio a entender que los tiene bien merecidos: “No me interesa la señorita yo no puedo controlar las redes sociales cada quien ahí dice lo que siente y lo que ve“, agregó.

Y ahora que el padre de sus nietas está próximo a llegar al altar y la convivencia entre la rusa y las pequeñas es inminente, doña Rosalba reveló que no confía del todo en ella:

“Eso yo no lo veo, no lo sé la verdad. Que nadie está mejor que con sus propios padres y se debe tener cuidado ¿no?“, declaró.

Asimismo se refirió a Irina Baeva como una mujer narcisista, por lo que los padres de sus nietas deberán prestar mayor atención para evitar que les haga cualquier tipo de daño, que no necesariamente tendría que ser violencia física:

“Los actos y las acciones se han visto, y no es necesario pegar sino simplemente con las acciones lastimas ofendes y haces una mezcla psicológica que es digna de personas que tienen una sociopatía narcisista, porque no solo es de hombre, de mujeres también, por eso yo tendría cuidado, pero sus papás saben y en el caso del papá la verdad no tiene perdón de Dios”, añadió ante la cámara de Suelta la Sopa.

Para continuar con las confesiones, la madre de Geraldine aseguró que Soto es un irresponsable, pues ya se le olvidó que tiene un ahijado: “No cumple sus promesas ante Dios, también es padrino de bautizo de mi nieto el más chiquito, acaba de ser su cumpleaños y ni siquiera le llama por teléfono“, comentó.

Ya para terminar, advirtió que lo que comparte con los medios de comunicación es su opinión, no que no tienen nada que ver con lo que piense su hija.