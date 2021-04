Florida aprueba una ley electoral que incluye restricciones al voto por correo

La Legislatura de Florida aprobó un proyecto de ley electoral el jueves que incluye restricciones en buzones y votaciones por correo, pese a los argumentos de demócratas y activistas por el derecho al voto de que las restricciones equivaldrían a la supresión de votantes.

Tanto la Cámara como el Senado de Florida aprobaron el proyecto de ley el jueves, después de semanas de negociaciones entre republicanos en ambos órganos.

El proyecto de ley está listo para ser promulgado por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien ya ha bendecido los esfuerzos para promulgar restricciones en este sentido.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado 23-17 y por la Cámara 77-40.

DeSantis, que se ha mostrado a favor de los cambios en el sistema electoral, ha sido criticado por ese apoyo pese a haber calificado las elecciones presidenciales de noviembre pasado como las “más transparentes y eficientes del país”.

Para muchas organizaciones civiles y los demócratas del estado, la ley, la SB-90, dificultaría el voto a las minorías, las personas mayores y aquellas con discapacidades, al hacerles más difícil el voto por correo.

Con la nueva ley, los votantes que quieran hacerlo por correo tendrán que solicitar la papeleta cada ciclo electoral, y no cada dos como se hace actualmente.

La ley restringe también el uso de urnas para depositar el voto durante las jornadas de votación anticipada, que estaban antes disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Habrá además una verificación de firma, lo que significa que los electores deben tener una rúbrica en el archivo de las autoridades electorales.

“Nada sobre las elecciones de Florida ha demostrado la necesidad de esta ley”, expresó hoy Kara Gross, directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Florida.

“Los republicanos de Florida están restringiendo el voto por correo y las urnas para depositarlo, después de que más demócratas que republicanos votaron por correo en 2020”, manifestó este jueves la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried.

“Es la supresión de votantes, simple y llanamente”, se lamentó Fried, la única demócrata electa en el Ejecutivo estatal.

.@GovRonDeSantis should veto SB 90 and protect Floridians’ voting rights. But he won’t & we know why — less Americans voting is better for the GOP.

My full statement. ⬇️ pic.twitter.com/T8w77jhapw

— Nikki Fried (@nikkifried) April 30, 2021