AMLO evita que Güero Palma haga lo mismo que Caro Quintero, el Narco de Narcos

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no está de acuerdo con que se haya ordenado la libertad del narcotraficante Héctor Luis “el Güero” Palma uno de los hombres más sanguinarios del narco en México, cercano a Joaquín “el Chapo” Guzmán y fundador del Cártel de Sinaloa (CDS) quien fue absuelto por el delito de delincuencia organizada y por lo que se ordenó su libertad inmediata de una prisión federal de México.

Señaló que su Gobierno pidió un lapso de dos días para que se hicieran las investigaciones necesarias para averiguar sino tiene otras órdenes de aprehensión en contra del criminal pues no quiere que pase algo similar que con lo ocurrido con Rafael Caro Quintero, alias el Narco de Narcos ahora líder del Cártel de Caborca.

“Con un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo‘, luego de manera terminante ordenar que se liberara en la noche luego otra orden para liberarlo a las 4 de la tarde es hasta después ese último requerimiento es que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas, he dado instrucciones a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para que se analice la conveniencia de llevar acabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles que no sean los sábados y los domingos”, dijo AMLO.

“Esto no significa limitar las libertades, es actuar con transparencia absoluta, porque no es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al poder judicial al poder ejecutivo es un asunto de estado, se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano, no se puede exponer el prestigio del Estado mexicano, imaginemos si se libera a cualquier persona y al día siguiente a los dos días aparece, como ya ha sucedido de que es buscado por agencias extranjeras, cómo queda el Gobierno de la República. Bajo sospecha. Y nuestro Gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie y no va a caer en ninguna trampa que signifique desprestigiar al estado mexicano, van a transcurrir estos dos días, lunes, martes, por eso lo estoy dando a conocer, para que las autoridades municipales, estatales federales, los poderes del Gobierno de México, agencias internacionales, manifiesten si existen algún elemento, denuncia, proceso de extradición en curso, sino es así se procederá de acuerdo a la resolución del juez del poder judicial, mañana vamos a dar a conocer si hay asuntos pendientes hasta que se concluya el plazo que otorgó el juez”.

“Se tiene que ver si esto es legal, sino existe otro tipo de denuncia, otro proceso, hacerlo transparente público, cómo el sábado en la madrugada día primero de mayo, entonces no podemos nosotros, actuar a la ligera es un asunto del poder judicial, pero también es un asunto del Estado mexicano, y no vamos a exponer el prestigio del Gobierno de la República”.

“Pasó algo parecido con el señor Caro Quintero (…) se le liberó y luego viene la denuncia de Estados Unidos, y rebocan la decisión y ya estaba en libertad, ya había pasado a estar prófugo. No podemos decir que el señor debe permanecer en la prisión, porque el juez está diciendo que se le libere porque ya ha quedado absuelto, sin embargo amerita que se explore que no hay ningún pendiente, y de ser así que se cumpla el mandato del juez”.

