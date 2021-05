Acusan a un podador de árboles por varios asesinatos en serie cometidos al norte de California

Un podador de árboles radicado en una zona rural del norte de California, fue acusado de cometer asesinatos en serie con cortes de garganta que dejaron al menos tres muertos, anunciaron los fiscales que atienden el caso el jueves.

Ryan Scott Blinston, de 37 años, y residente en la pequeña ciudad de Oroville, en el condado de Butte, fue acusado el miércoles de homicidio, intento de asesinato e incendio provocado.

Las acusaciones incluyen la solicitud de sentencias especiales porque Blinston usó un arma mortal, atacó a una víctima anciana y cometió múltiples asesinatos.

1) TCDA and Butte County DA announce the joint prosecution of Ryan Scott Blinston, 37, of Oroville for the murder of Loreen Severs & attempted murder of Homer Severs, both of Los Molinos. Blinston is also charged with two separate murders and an attempted murder in Butte County.

