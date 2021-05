Un Costco en Colorado es evacuado de emergencia por los bomberos tras registrarse un fuerte olor a gas

Una sucursal de Costco en Colorado Springs fue evacuada el miércoles por la tarde después de recibir varios informes de un fuerte olor a gas al interior de la tienda.

Las cuadrillas del Departamento de Bomberos de Colorado Spring se trasladaron a la tienda que se ubica en el 5050 de la avenida Nevada, cerca de las 5 de la tarde.

El primer equipo de emergencias en llegar logró evacuar a todos los clientes y empleados, según lo explicó en una declaración Mike Smaldino, oficial de información pública del departamento.

Aunque las autoridades no reportaron ningún herido, debido al olor a gas entre 12 y 15 personas fueron examinadas después de manifestar que tenían un fuerte dolor de cabeza. Finalmente las autoridades reportaron que ninguna persona tuvo que se hospitalizada.

Update- CSFD and @CSUtilities are on scene investigating @costco_USA. Crews were able to isolate gas leak to a valve at the water heater. Business reps will work with contractor to fix the issue. Store will remain closed for the night but should be open tomorrow #hazmat pic.twitter.com/ILWTfJMtvG

— CSFD PIO (@CSFDPIO) May 20, 2021