Mes del Orgullo LGBTQ+: Skittles lanza un nuevo packaging alusivo

Skittles lanza una edición limitada de caramelos sin el icónico diseño del arco iris para conmemorar el Mes del Orgullo.

El empaque de la marca de caramelos Skittles abandonó su icónico arco iris para sustituirlo por una edición limitada de paquetes sin color apoyando a GLAAD, el principal grupo de defensa de los medios de comunicación LGBTQ+ del mundo.

“Que Skittles renuncie a su arco iris significa mucho más que eliminar los colores de nuestros paquetes y estamos emocionados de utilizar nuestra plataforma para hacer nuestra parte en el impulso de la visibilidad de la comunidad LGBTQ + creando mejores momentos y más sonrisas”, dijo Sarah Long, Directora de Marketing de Mars Wrigley North America.

Durante junio Skittles donará a GLAAD $1 dólar por cada paquete de los Skittles Pride Packs especiales que se compren, con lo que podrá entregar hasta un máximo de $100,000 dólares. Los Paquetes del Orgullo contienen los cinco sabores frutales originales: fresa, naranja, uva, manzana verde y limón y están disponibles en Walmart y Target desde mediados de mayo, así como en Kroger, Albertson’s y otros establecimientos seleccionados.

Los paquetes están disponibles en envases de tamaño de 4 onzas con un precio de venta de entre $1.49 a $1.99 dólares y en empaques resellables de 15.6 onzas con un precio de venta de $3.29 a $3.99 dólares.

During PRIDE only #OneRainbow matters. That’s why we are giving up our rainbow to support the LGBTQ+ community! For every SKITTLES Pride Pack sold we are donating $1 to @glaad. Available on https://t.co/jTsyxKA78X, https://t.co/BshkcR4IeR, & other retailers nationally soon! pic.twitter.com/3zWoSSQmRq

— SKITTLES (@Skittles) May 6, 2021