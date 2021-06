El pistolero de San José tuvo cuatro conflictos laborales recientes antes de matar a nueve compañeros

El hombre que mató a nueve compañeros de trabajo en una central ferroviaria de San José, California, tenía todo un historial de conflictos laborales recientes como empleado de la Autoridad de Transporte del Valle del Silicón (VTA), según documentos que han sido publicados.

Samuel Cassidy, un veterano empleado de mantenimiento de VTA, se presentó temprano en su trabajo el pasado 26 de mayo solo para ejecutar el tiroteo, baleando letalmente a nueve compañeros antes de pegarse un tiro ante el arribo de las autoridades.

Aunque muy pronto se conoció que Cassidy, de 57 años, era un hombre solitario y amargado, los documentos del VTA publicados este jueves muestran que el hombre fue acumulando incidentes, incluyendo uno de insubordinación. Aún podrían surgir más incidentes de años previos en VTA.

El 16 de julio de 2019, Cassidy fue enviado a su casa por dos días luego que se negó a seguir la política de la compañía de “terminar su sesión de radio de dos vías que era necesaria para realizar su trabajo”.

El segundo incidente fue en enero de 2020 y consistió de un altercado con un compañero de trabajo, cuyo reporte fue enviado a un supervisor. En un correo electrónico con fecha 31 de enero de 2020 se lee que Cassidy le gritó a una mujer y la acusó de ser la “persona más corrupta en VTA”. El autor del correo escribió que otro empleado dijo: “Él me da miedo. Si alguien se podría poner violento, sería él”.

Upon questioning from a supervisor, a coworker reported that another unnamed employee stated of Sam Cassidy: "He scares me. If someone was to go postal, it’d be him." https://t.co/bnFk5wjSht

