El vino tinto seco sería la bebida alcohólica más “saludable” según un dietista

El consumo de cualquier tipo de alcohol puede afectar tu salud. Los expertos en salud recomiendan que si no bebes, es mejor no empezar a hacerlo ya que no existe una cantidad segura de alcohol, desde un consumo mínimo puede aumentar los riesgos de distintos tipos de cáncer y también puede afectar tu corazón.

Si bebes quizá quieras elegir el tipo de alcohol que es “mejor”. El primer filtro a aplica es por su contenido en calorías, hay mejores opciones que otras. Algunas bebidas son muy calóricas, tienen la misma cantidad de calorías que una comida, pero sin los nutrientes. El alcohol contribuye a subir tu peso de distintas maneras, no solo por el aporte de calorías sino porque interfiere con los mecanismos de quema de grasa del cuerpo.

Bebidas con menos calorías

Las peores bebidas alcohólicas son las mezcladas, aquellas que agregan jugo, tónico o jarabes. Un vaso de piña colada de 7 onzas (205 ml) tiene aproximadamente entre 500 y 600 calorías, más de 30 gramos de azúcar.

Las bebidas con menos contenido calórico son el champán, una copa de 4 onzas tiene 85 calorías; bebidas como el tequila, ginebra, ron, vodka y whiskey hay aproximadamente en 100 calorías en 1.5 onzas; la cerveza, una cerveza normal tiene entre 145 y 150 calorías y una cerveza light tiene entre 100 y 105 calorías; el vino, en una copa de 5 onzas hay aproximadamente entre 100 y 120 calorías; y el brandy o el coñac que contienen 100 calorías en 1.5 onzas.

Vinos con menos azúcar

Los vinos más adecuados para las dietas bajas en azúcar de acuerdo a Wine Spectator son el vino de mesa seco y el brut burbujeante.

“Generalmente, si un vino se describe como ‘seco’, eso significa que hay menos de 10 gramos por litro de azúcar residual; un vino ‘dulce’ o de postre tiene más de 30 gramos por litro”.

Un vino de mesa seco promedio tiene de 1 a 2 gramos de azúcar en una porción estándar de 5 onzas, y vinos dulces, como Sauternes, Oporto y vino helado, contienen alrededor de 8 gramos de azúcar por cada 3.5 onzas.

Vino tinto y los polifenoles

Entre las bebidas menos calóricas una dietista ayuda a elegir la que sería una mejor opción. Sydney Lappe dietista en bistroMD se inclina hacia el vino tinto, señala a Eat This Not That que esta bebida generalmente ofrece compuestos vegetales como los taninos y el resveratrol, un poco más que el vino blanco.

La Escuela de Salud Pública de Harvard explica que el vino tinto puede contener varios compuestos además del alcohol que podrían relajar las paredes de los vasos sanguíneos y prevenir la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL, colesterol “malo”), lo que conduce a la formación de placas de colesterol.

Las sustancias beneficiosas del vino se llaman polifenoles, las cuales imparten el color y el sabor únicos del vino. Los polifenoles que se destacan son resveratrol, quercetina y epicatequinas.

Algunos estudios han sugerido que el vino tinto, especialmente cuando se bebe con una comida, ofrece más beneficios cardiovasculares que la cerveza o las bebidas espirituosas. Los expertos consideran que pueden ser los hábitos de una dieta saludable la razón de la buena salud de los bebedores de vino más allá de la elección de alcohol.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) señala que ninguna investigación ha demostrado un vínculo de causa y efecto entre el consumo de alcohol y una mejor salud cardíaca.

Vino sin alcohol

Puedes obtener los polifenoles del vino sin beber alcohol. Harvard señala que la investigación ha analizado que el vino desalcoholizado conserva el contenido de polifenoles. También indica que “aumentar la ingesta de una a dos porciones diarias de té, café, bayas, cebollas o manzanas proporciona una cantidad mucho mayor de polifenoles que tomar un vaso extra de vino tinto”.

El consumo moderado de alcohol definido como hasta una bebida al día para mujeres sanas y dos bebidas al día para hombres sanos, se considera generalmente seguro. Pero como anticipamos, aun el bajo consumo de alcohol puede tener efectos negativos en la salud.

