El Chapo Guzmán encerrado pero la droga llega más que nunca a Estados Unidos

Han pasado cinco años desde que Joaquín “el Chapo” Guzmán fue arrestado por última vez y extraditado de México a Estados Unidos y ha estado en una prisión de máxima seguridad desde julio 2019, en una celda donde está encerrado 23 horas al día la cual no tiene sonido, mide 7 pies por 12 pies y en donde cumple una sentencia de cadena perpetua.

Pero el negocio nunca ha sido mejor para el Cártel de Sinaloa (CDS) según datos oficiales de Estados Unidos, analistas de seguridad y sus propios abogados, informó Business Insider.

“So if El Chapo is locked up for 23 hours a day in a 7-foot-by-12-food soundproof cell but drug busts are at an all-time high, what exactly was the point in arresting him?” My latest for @BusinessInsider https://t.co/GVRm2DEWoF

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) June 17, 2021