Se espera que la planta hidroeléctrica de California en Lake Oroville cierre por primera vez en 50 años

El agua en un embalse clave de California caerá tan bajo este verano que su planta de energía hidroeléctrica se verá obligada a cerrar por primera vez desde que la inauguraron, dijeron funcionarios el jueves a CNN, lo que sobrecargará la red eléctrica del estado, ya en tensión por la ola de calor extremo.

Una sequía implacable y un calor récord, ambos agravados por el cambio climático, han hecho que el suministro de agua en el lago Oroville del norte de California se agote rápidamente.

Como resultado de los “niveles alarmantes”, los funcionarios probablemente se verán obligados a cerrar la planta de energía Edward Hyatt por primera vez desde que abrió en 1967, dijo a CNN la portavoz de la Comisión de Energía de California, Lindsay Buckley.

Lake Oroville reservoir in California water level is currently 699 feet and falling ~5 inches a day. At 640 feet the generating station will be turned off. pic.twitter.com/MwfA43dVNQ

— Paul Kedrosky (@pkedrosky) June 18, 2021