Frida Sofía asegura que le ofrecieron dinero para llegar a una reconciliación familiar

Frida Sofía reapareció ante los medios de comunicación y aunque intentó pasar desapercibida con ayuda de una peluca rubia para evitar dar más declaraciones sobre los problemas familiares que han llegado hasta los tribunales, sorprendió al revelar que le ofrecieron dinero para llegar a una reconciliación.

En entrevista con el programa Suelta La Sopa, la modelo de 29 años confesó que la serie de problemas que tuvo con su mamá la siguen afectando, por lo que está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias ahora que ya formalizó la denuncia en contra de Enrique y Alejandra Guzmán.

“La verdad tiene que salir, se tiene que hacer justicia y estoy confiando en las autoridades de México para que sea un ejemplo, para que los niños no se callen ya”, detalló.

Pero eso no fue todo, ya que también confesó que recibió una propuesta millonaria para dejara un lado la guerra de declaraciones y acceder a una reconciliación familiar.

“No sabes cuántas veces por una reconciliación me han ofrecido un dineral, o sea cómo me vas a ofrecer dinero para reconciliarme, eso viene del corazón”.

Sin embargo, está consciente de que esto no se trata de dinero, dejando ver que quienes le ofrecieron dicha cantidad fueron su madre y abuelo al asegurar que “no sabe qué pueda estar pasando en la cabeza de Alejandra o de Enrique“.

Y reiteró que la entrevista que concedió a Gustavo Adolfo Infante no fue pagada, pues es algo que nunca haría:

“No fue una exclusiva, yo en mi vida he vendido una entrevista. No tengo necesidad, no me vendo. No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla exclusiva, no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de la que ha sido mi vida y no está a la venta“, explicó ante la cámara.

La influencer dejó claro que los daños que sufrió no podrán ser reparados, por lo que no busca una compensación económica y lo único que le queda es esperar a que las autoridades hagan su trabajo:

“Este crimen no es algo que tú puedas pagar para que se cubran los daños, no es como que se quemó algo, es un daño irreparable que he sufrido y que continúo sufriendo y pues ya verán el juicio. Soy humana tengo sentimientos y no se trata de que me crean o no me crean, se trata de que me tengan un poquito de empatía y no solo hacia mí, sino hacia todas las que están alzando la voz.”, advirtió.

Frida reiteró que desde el momento en que decidió hablar públicamente de los supuestos abusos que sufrió es otra persona: “Sé quién soy y por primera vez digo esta opinión es la mía. Nunca me he sentido sola, la soledad y estar solo es muy diferente, a mí me gusta estar sola y he crecido sola. Soy hija única”.

Finalmente arremetió nuevamente en contra de su abuelo, a quien le lanzó algunos insultos:

“Ya es tiempo de abrir los ojos y de sacar los trapos sucios, nada más un pervertido asqueroso pudo haber pensado en ese dicho. ¿Por qué se lavan los trapos sucios en casa?“, detalló.