El Tri: Funes Mori reveló que “Chicharito” lo contactó luego de su convocatoria con México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Rogelio Funes Mori es el delantero en el que recaen todas las esperanzas de gol en “El Tri”. Gerardo Martino confía en el futbolista argentino para comandar el ataque mexicano en la Copa Oro. Mucho se ha hablando de la disputa entre “Chicharito” y el “Mellizo”. Sin embargo, pese a quedar fuera de la convocatoria, el delantero del LA Galaxy no dudó en comunicarse con el argentino.

“Me escribió por las redes sociales (Javier Hernández). Me mandó todo su apoyo y me deseó lo mejor. ‘Chicharito’ es una persona importante en México, un profesional y un ejemplo a seguir”, expresó el futbolista en una entrevista para TUDN.

La rivalidad entre ambos delanteros sólo es deportiva. Así lo expresó el propio jugador “Gaucho”. Funes Mori considera que Javier Hernández es un ejemplo a seguir e incluso lo tildó como uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol azteca.

“Es un orgullo (que Javier Hernández le haya apoyado). ‘Chicharito’ es un ejemplo a seguir, es el máximo goleador de la selección mexicana y sus números lo dicen todo. Es uno de los mejores jugadores en la historia de México y, que me apoye, me da sus buenas vibras. Es un orgullo para mi”, dijo Funes Mori.

Funes Mori será medido con la misma vara que “Chicharito” y Raúl Jiménez

Claramente, este será un reto complicado para el argentino. “El Mellizo” es el encargado de suplir un puesto que por muchos años estuvo en posesión de Javier Hernández y que también supo asumir Raúl Jiménez. Entre ambos futbolistas han logrado marcar 78 goles con “El Tri”. Sin duda alguna, Funes Mori tendrá una gran responsabilidad y será observado constantemente bajo la lupa.

Mexico’s Javier ‘Chicharito’ Hernandez, Raul Jimenez unlikely to play together – Martino | EzyTalkz Soccer https://t.co/17QvcAJCdI pic.twitter.com/p4jdNn09ad — EzyTalkz (@EzyTalkz) March 22, 2019

“No me preocupan (las comparaciones). Creo que los chicos, Raúl y ‘Chicharito’ han hecho muchas cosas buenas para la selección mexicana y para el fútbol mexicano. Estoy aquí para aportar, seguir el camino de ellos y hacerlo de la mejor manera”, expresó el futbolista.

La estrella de Monterrey se aventuró a visualizar cómo sería su debut defendiendo los colores de la selección mexicana. Ante este ejercicio, Rogelio fue bastante optimista con sus pretensiones.

“Si Dios quiere puedo debutar y me imagino ganando (…) un orgullo sería (anotar), pero si les toca a mis compañeros, mejor. Me imagino siempre ganando y dejando todo por este país”, concluyó el delantero.

También te puede interesar:

Le sobran los goles: “Chicharito” le responde a Gerardo Martino

“El Tri” perdió una joya: Canadá llamó a Marcelo Flores antes que México

México en zona roja: multas, sanciones y la posibilidad de perder la sede del Mundial de fútbol