Habitantes de tierra natal del Mencho atacan a militares mexicanos, y les piden enfrentar al CJNG

El dominio del narco en la región de Tierra Caliente de Michoacán, que mantiene desde hace meses a los pobladores del municipio de Aguililla aislados, con acceso limitado a servicios y alimentos y, hasta días recientes, sin energía eléctrica, es culpa del Ejército, acusan pobladores de la tierra natal de Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el párroco Gilberto Rojas Álvarez, los narcobloqueos en la región desde hace medio año -generados por la disputa por el control de la plaza entre Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación– es porque los elementos del Ejército han permitido que ronden sin apuros, pues se la pasan dentro del cuartel y no patrullando, como ocurre en otras zonas del país.

Video: Así fue el ataque de pobladores contra Cuartel Militar en Aguililla, Michoacán pic.twitter.com/TUihpJxDJQ — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) July 3, 2021

Así se lo han manifestado pobladores de Tierra Caliente, quienes hartos de la situación, pasaron de los reclamos públicos, marchas y misas, a enfrentamientos con los militares.

Con piedras, palos y amenazas, el jueves habitantes de esta región michoacana arremetieron contra elementos del Ejército para exigir la reinstalación de energía eléctrica, quitar narcobloqueos y contrarrestar la ola criminal en Tierra Caliente.

En la protesta incluso hubo disparos y al menos dos personas heridas, señaló el sacerdote, quien prevé que la situación empeore.

“Yo no sé qué va a pasar después porque estos (pobladores) van a insistir que se vayan (el Ejército). Se supone que habían quedado que quieren un diálogo con personas que sí puedan resolver el asunto, porque los que están en la base (militar en Aguililla) dicen que no pueden.

“Habían quedado que hoy (jueves) tenían respuestas y no tenían nada, entendemos que todo se maneja por línea de mando. Yo no estuve en las negociaciones, no sé cuál fue el punto de quiebre, pero fue una experiencia bastante fuerte, por gracia no hay tantos afectados, se me hace que dos por rozón de herida de bala y los demás de gas lacrimógeno, la cosa se calmó”, indicó.

Respecto a los bloqueos sobre la vía Apatzingán-Aguililla, los cuales ocurren desde hace más de medio año y pese a operativos policiacos, añadió que son una frontera criminal, pues en ellos les exigen a los ciudadanos sus identificaciones para determinar si pueden cruzar o no.

“Es un problema que incluso ya está fuera del municipio, ya ahorita depende de Buenavista, de las bases sociales de ese lado. Hoy (ayer) tuvo que pasar por ahí el Ejército, casi piden salvoconducto, nosotros está complicado pasarle, nos dejan pasar, pero a personas de El Limón, Charapo, a ellos les es complicado, pasas por ahí y te revisan la credencial y es casi como una frontera”.

