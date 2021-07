Bill Gates podría retirar a Melinda French de la fundación en un plazo de dos años

Melinda French Gates, esposa del cofundador de Microsoft, Bill Gates, desde hace 27 años, dimitirá como copresidenta y fideicomisaria de la Fundación Bill y Melinda Gates si, al cabo de dos años, alguno de los dos llega a la conclusión de que no pueden trabajar juntos como copresidentes, según informó el miércoles la fundación.

El anuncio se produce dos meses después de que la ex pareja anunciara su ruptura pero dijera que seguiría colaborando en la fundación, una de las más ricas del mundo.

En caso de que Melinda French Gates se marche, Bill Gates le daría “recursos personales” para fines filantrópicos que estarían separados de la financiación de la fundación, dijo la fundación en un comunicado.

Desde su lanzamiento en el año 2000, la fundación ha servido como símbolo de los esfuerzos de la pareja por destinar dinero a la educación, la salud y otros ámbitos. Recientemente la fundación ha invertido dinero en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus.

Bill y Melinda han donado recientemente más de $15,000 millones de dólares a la organización que en 2019 gastó más de $5,000 millones de dólares. Se trata de la mayor donación desde que aportaron $20,000 millones de dólares en acciones de Microsoft en el año 2000 y ahora esa dotación se eleva a más de $65,000 millones de dólares de acuerdo a una nota enviada a los empleados de la fundación por Mark Suzman, director general.

This expanded commitment to the foundation will accelerate its mission to fight poverty, disease, and inequity around the world. I'm grateful to the foundation's leadership team, employees, and partners for their dedication to making the world healthier and more just. https://t.co/6fqy34HX6C

— Bill Gates (@BillGates) July 7, 2021