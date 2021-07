La tormenta Elsa perdió intensidad pero aún golpea el noreste con lluvias y viento

La tormenta tropical Elsa que se degradó a “ciclón postropical” al perder intensidad, continúa este viernes por la tarde descargando fuertes lluvias y causando inundaciones en partes del noreste de Estados Unidos, rumbo a la costa atlántica canadiense, por donde pasará esta noche y el sábado, informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Se han levantado todos los avisos de tormenta tropical para la costa de New England y el noreste del país, aunque el sistema sigue arrojando intensas precipitaciones y presenta vientos máximos sostenidos de 50 mph (85 km/h).

At 5 pm Friday Post-Tropical Storm Elsa was located 90 mi ENE of Boston MA, or 65 mi SE of Portland ME. Max sustained winds are 50 mph, and Elsa was moving to the northeast at 35 mph. Elsa's heavy rain will move across Maine this evening and across Atlantic Canada tonight and Sat pic.twitter.com/EJ8ay4ZTXm

Elsa se ubica a 90 millas (145 km) al este-noroeste de Boston (Massachusetts) y a 65 millas (100 km) al sureste de Portland, en Maine, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en su boletín de las 5 p.m. hora local (21.00 GMT).

El sistema se mueve rápidamente hacia al noreste con una velocidad de traslación de 35 mph (56 km/h) y se prevé que este rápido ritmo de traslación se mantenga durante los próximos dos días.

Las proyecciones del NHC señalan que el centro de Elsa se moverá hasta la noche mar adentro por la costa del noreste de EE.UU., para comenzar a desplazarse sobre la zona atlántica de Canadá esta noche y el sábado.

Se pronostica que Elsa se debilitará gradualmente este fin de semana hasta disiparse sobre el norte del Atlántico el domingo por la tarde.

Here are the 5pm EDT Key Messages for Post-Tropical Cyclone #Elsa . All Tropical Storm Warnings have been discontinued, but heavy rainfall and gusty winds will continue this evening over portions of New England.

Varias carreteras y estaciones de metro de Nueva York se inundaron en la noche del jueves en medio de fuertes lluvias que precedieron a la llegada de Elsa.

Las imágenes de personas con el agua por la cintura en una parada de metro de Manhattan circularon en las redes sociales, junto a videos en los que podían verse grandes cantidades de agua precipitándose directamente sobre los andenes.

NEW YORK CITY: This is only going to get worse as Elsa passes through.

Please be safe and don’t go out unless absolutely necessary.

pic.twitter.com/yyXSjLX3z1

— Sen. Mike Gianaris (@SenGianaris) July 8, 2021