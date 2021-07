Video de Mel Gibson saludando a Donald Trump genera críticas en redes sociales

Un clip de Mel Gibson ha causado sensación en TikTok. En el video se puede ver al actor saludando al ex presidente antes de un evento en Las Vegas.

El 12 de julio circuló a través de TikTok un video en el que se ve al actor Mel Gibson de 65 años haciendo un saludo militar a Trump cuando entra a la arena en donde se realizaría el evento de la UFC en Las Vegas. A simple vista, es difícil captar al también productor, sin embargo los usuarios más observadores lograron identificarlo, justo cuando el ex presidente entra al lugar.

Debido a lo rápido que pasa el momento, algunos usuarios se preguntaron si en realidad se trataba del director de The Passion of the Christ. Más tarde se confirmó que ambos asistieron a dicho evento y Mel Gibson fue fotografiado por los medios utilizando la misma vestimenta que porta en el tiktok.

El clip fue tomado durante el combate entre Cono McGregor y Dustin Poiriers realizado el 10 de julio.

Incluso la UFC Australia tomó un video de él para su página de Twitter. “No importa quien gane, sólo quiero ver un buen combate”, dice Mel Gibson luciendo una playera negra y unos lentes de sol colgados de su cuello.

The one, the only, Mel Gibson is in the house! 🇦🇺🤩 #UFC264 pic.twitter.com/aDLZ9iqICb

— UFC_AUSNZ (@UFC_AUSNZ) July 11, 2021