Tesla abrirá sus supercargadores a otros vehículos eléctricos a finales de este año, según Elon Musk

Elon Musk, fundador de Tesla, aseguró el día de ayer que la red de supercargadores de la marca se abrirá para otros vehículos eléctricos a finales de este año. Esta afirmación, hecha a través de un tweet en respuesta a uno de sus seguidores, confirma el rumor de hace algunas semanas sobre algunas supuestas negociaciones que se estaban llevando a cabo en algunos países europeos para ajustar algunos de estos cargadores al uso público.

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.

It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.

That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021