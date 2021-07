Conoce por dentro la supuesta mansión de Beyoncé que se incendió en Nueva Orléans

La noche del miércoles se registró un fuerte incendio al interior de una centenaria mansión en Nueva Orléans, Luisiana, la cual, se dice, pertenecería a la intérprete Beyoncé.

El incendio, que pudo ser controlado tras dos horas de arduo trabajo por parte de los equipos de emergencia, no dejó heridos, ni tampoco daños en las residencias contiguas.

“Si no hubieran llegado ahí cuando lo hicieron, podría haber sido mucho peor. Es una casa histórica”, declaró un portavoz al periódico Post.

Developing: The New Orleans mansion reportedly owned by Beyoncé caught fire tonight. It is now under control. No injuries were reported.

"If they hadn't gotten it under control, it could have been worse," a spokesperson said. https://t.co/ixDb4QEa5t

— NOLA.com (@NOLAnews) July 22, 2021