Dalilah Polanco revela que ‘La Familia P. Luche’ afectó su carrera

Dalilah Polanco se convirtió en una de las actrices más queridas de La Familia P. Luche, sin embargo no todo ha sido bueno. En una reciente entrevista que dio para Faisy Nights, la actriz reveló que su carera se vio afectada por su personaje en la serie de Eugenio Derbez.

Polanco, de 43 años, dio vida a Martina de Galax en la ficción en la que debutó como comediante, pero nunca pensó que este papel tuviera un impacto en su carrera. “Pensé que iba a hacer dramas en serio, de esas cosas terribles. De repente se atravesó en mi vida La Familia P. Luche y de ahí hundida para siempre porque todo mundo me ve cara de chiste y se ríen de lo que digo”, dijo.

La ahora conductora aseguró que ha disfrutado cada uno de los proyectos que ha realizado y si bien el papel en la producción de Derbez fue un parteaguas en su vida, agradece haber pasado por su faceta como comediante.

“Disfruto mucho lo que hago, me la paso muy bien, me gusta mucho mi profesión, me agrada reír o llorar; gracias a dios hay productores que me han visto cara de actriz y no solo de comediante”, declaró.

Antes de perseguir una carrera en la actuación, Dalilah quería ser bióloga marina, sin embargo decidió cambiar de rumbo gracias a Lolita Cortés.

Dalilah entró a formar parte de la producción de Eugenio Derbez en 2003, con un personaje que de inmediato se volvió popular, poco después inició una relación romántica con Derbez la cual duró poco más de tres años. En más de una ocasión la actriz ha hablado sobre este romance y si bien ha demostrado que actualmente no hay rencor, ha pedido que se deje en el pasado.

Luego de La Familia P. Luche, Polanco participó en telenovelas como Velo de Novia, Palabra de Mujer y Querida Amiga, además de que ha participado en numerosas obras de teatro. Su exitosa carrera se extiende al cine y la televisión, recientemente como conductora.

