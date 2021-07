Eugenio Derbez revela que está apoyando a la familia de Sammy: “La ayuda no se presume”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado fin de semana se dio a conocer que el comediante Sammy Pérez fue ingresado de emergencia a un hospital de México por complicaciones de COVID-19, en donde la tarde del lunes se confirmó que los médicos decidieron entubarlo.

Sin embargo, poco después comenzaron a circular algunas críticas dirigidas al actor y productor Eugenio Derbez, con quien colaboró en algunos de sus programas como ‘XHDRBZ’ y la película ‘No se aceptan devoluciones’.

Ante los señalamientos de supuestamente haberse olvidado de su amigo, el actor de Hollywood compartió un video a través de su cuenta de Twitter, en donde aclaró que, desde que se enteró que Sammy fue internado se puso en contacto con su familia, e incluso con el hospital en el que está recibiendo atención.

“Nuestro querido Sammy Pérez está enfermo, lleva como tres o cuatro días en el hospital por COVID y he visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que en dónde estoy, que por qué no aparezco. Aquí estoy desde el primer día, en cuanto me enteré que estaba enfermo mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar, me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita e incluso con el hospital, pero aquí estoy”, señaló en la grabación de poco más de un minuto de duración que fue publicada la tarde de este martes 20 de julio.

Además, Derbez se defendió de las acusaciones, asegurando que cuando alguien realmente desea ayudar, lo último que necesita hacer es presumirlo, razón por la cual prefirió hacerlo de esta forma.

“Mi estilo es ese, yo creo que cuando uno ayuda, genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo. Entonces para todos aquellos que están preocupados por: ¿Dónde estoy?, aquí estoy… nada más que la ayuda yo creo que no se presume, ni se cacarea, se da y punto“, añadió.

Y finalizó pidiendo oraciones para la pronta recuperación del actor: “Así que aquí estoy, oremos por Sammy, recemos por él y ojalá se mejore, abrazos”.

