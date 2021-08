Dos de Oro: Ecuador es el país de habla hispana más destacado de Tokio 2020

Los ecuatorianos no se creen la gran participación que han tenido en los presentes Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ya suman un total de dos medallas de oro y dos diplomas.

Este domingo la victoria de Neisi Dajomes en la disciplina de halterofilia, específicamente en la prueba de los 76 kilogramos, le sirvió al país sudamericano para subir de posición en el medallero.

Neisi Dajomes of #ECU wins #Gold in the women’s weightlifting 76 kg!

It’s the first time Ecuador have won two medals at the same Olympic Games and Dajomes becomes the first Ecuadorian woman to win an Olympic gold medal!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | #Weightlifting |@IWFNet pic.twitter.com/xkAtf0W4Pg

