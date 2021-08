No ha conseguido rival: Canelo Álvarez no peleará en septiembre

Las aspiraciones de Saúl “Canelo” Álvarez de competir el próximo mes de septiembre parece que no se van a cumplir ante la imposibilidad de concretar un combate.

Como era costumbre cada año, el mexicano solía disputar una pelea en ese mes como parte de la conmemoración de la independencia de su país.

El plan de Canelo era enfrentar a Caleb Plant y así unificar los títulos semipesados, para convertirse en el primer boxeador en lograrlo.

Talks with Dmitry Bivol were moving along but time ran out for both fighters to hold proper training camps. With no deal in place, Alvarez won’t fight on Mexican Independene Day Weekend for third consecutive year. Will be interesting to see who gets the call in November https://t.co/ddcEt4GBxa

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 6, 2021