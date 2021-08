Estado Islámico se declara responsable del ataque suicida al aeropuerto de Kabul en Afganistán

La organización terrorista de Estado Islámico (ISIS) que se autodenomina ISIS-K se ha atribuido la responsabilidad de dos explosiones que estallaron cerca del aeropuerto de Kabul el jueves y mataron al menos a 12 miembros del ejército estadounidense y a decenas de afganos, dejando también cientos de lesionados.

Los funcionarios estadounidenses habían advertido de un ataque de Estado Islámico (ISIS) al aeropuerto de Kabul en Afganistán, desde la semana pasada, el sitio se está realizando la mayor operación de evacuación de estadounidenses y de aliados afganos, a raíz de la toma de poder de los talibanes.

El general Kenneth McKenzie, del Comando Central de Estados Unidos, dijo el jueves en una rueda de prensa que los atacantes fueron dos suicidas de Estado Islámico (ISIS).

McKenzie, explicó en una rueda de prensa que las fuerzas estadounidenses han estado “compartiendo información con los talibanes” y tienen intención de seguir “coordinándose” para evitar más ataques.

¿Qué es ISIS-K?

ISIS-Khorasan, también conocido como ISIS-K, es un afiliado del Estado Islámico (ISIS), que estableció un califato en Irak y Siria que luego fue destruido por las fuerzas estadounidenses. ISIS tiene sucursales geográficas en África, Oriente Medio y el sur de Asia, e ISIS-K es su filial con sede en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán.

ISIS-K se atribuye la responsabilidad de los ataques

El Estado Islámico se ha atribuido el mérito de los ataques cerca del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, lo que confirma un atentado suicida.

Según una traducción del grupo de inteligencia SITE, la agencia de noticias Amaq del Estado Islámico emitió un informe sobre el ataque y proporcionó una foto del atacante.

Su mensaje decía que el combatiente de la provincia de Khorasan (ISKP) superó todas las fortificaciones de seguridad y alcanzó una distancia de “no más de cinco metros de las fuerzas estadounidenses”.

El combatiente detonó su cinturón explosivo, matando a 60 e hiriendo a más de 100, escribió el grupo militante, citando “fuentes militares”, según SITE.

Sin embargo, Estado Islámico reivindicó solo un ataque suicida y no el doble atentado que tuvo lugar en las inmediaciones del aeropuerto. El autodenominado Estado Islámico de Khorasán afirmó que uno de sus soldados logró lanzar el ataque después de pasar inadvertido a través de los controles de seguridad “de las fuerzas estadounidenses y de la milicia talibán alrededor de la capital, Kabul”.

La agencia de información de los radicales, Amaq, difundió una fotografía del supuesto suicida, cubierto con un pasamontañas y sujetando un fusil, posando en frente de una bandera del Estado Islámico.

Declaraciones del Pentágono

El jueves, el portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó en un comunicado que hubo una explosión fuera del aeropuerto de Kabul.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and @CENTCOM commander, Marine Corps Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., hold a news briefing at the Pentagon.

Posteriormente, el general Frank McKenzie, que supervisa la evacuación de Afganistán, dijo durante un informe público del Pentágono que fueron dos atentados suicidas con bombas los que se perpetraron cerca del aeropuerto de Kabul.

Gen. McKenzie: At this time, two suicide bombers, assessed to have been ISIS fighters, detonated in the vicinity of the Abbey Gate at Hamid Karzai International Airport and in the vicinity of the Baron Hotel. #HKIA

El general Frank McKenzie, que supervisa la evacuación de Afganistán, dijo el jueves que Estados Unidos “perseguirá” a los perpetradores de los ataques al aeropuerto de Kabul y ofreció sus condolencias a las familias de los hombres y mujeres en servicio y a los civiles afganos que perdieron la vida hoy.

Gen. McKenzie: I'd also like offer my profound condolences to the families of our servicemen and women and Afghan civilians who lost their lives today.

MacKenzie explicó durante su intervención: “Este es un trabajo de cerca: el aliento de la persona que estás registrando está sobre ti. Mientras tenemos la vigilancia en su lugar, todavía tenemos que tocar la ropa de la persona que está entrando.”

Gen. McKenzie: This is close up work – the breath of the person you are searching is upon you. While we have overwatch in place, we still have to touch the clothes of the person that's coming in.

McKenzie dijo que se cree que los ataques del jueves fueron llevados a cabo por combatientes asociados con ISIS-Khorasan, la afiliada del grupo Estado Islámico en Afganistán.

Dijo que los ataques, que mataron a 12 militares estadounidenses, no impedirán que Estados Unidos continúe con la evacuación de estadounidenses y otros. McKenzie advirtió que todavía existen amenazas de seguridad “extremadamente activas” en el aeropuerto de la capital afgana.

“Esperamos que estos ataques continúen”, y agregó que se ha pedido a los comandantes talibanes que tomen medidas de seguridad adicionales para evitar otro atentado suicida en el perímetro del aeropuerto. También dijo que no ve indicios de que los talibanes permitieran que ocurrieran los ataques del jueves.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en un comunicado que la evacuación de Afganistán continuará y expresó su “más sentido pésame a los seres queridos y compañeros de equipo de todos los muertos y heridos en Kabul hoy”.

On behalf of the men and women of the @deptofdefense, I express my deepest condolences to the loved ones and teammates of all those killed and wounded in Kabul today.

El presidente Joe Biden se dirigió al público a las 5 p.m. ET, 2 p.m. PT. sobre los ataques terroristas ocurridos cerca del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, y aseguró que las evacuaciones de estadounidenses y de aliados afganos continuarán y que Estados Unidos no se dejará intimidar por ataques terroristas.