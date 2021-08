El huracán Ida se acerca a Louisiana con vientos de 100 millas por hora

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El huracán Ida se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán de categoría 2 en el Golfo de México el sábado, mientras se acerca a la costa de Louisiana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronostica que Ida se fortalezca a un huracán de categoría 4 antes de tocar tierra en Estados Unidos el domingo por la noche.

Here are the 4 PM CDT August 28 Key Messages for Hurricane #Ida. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/gznSDB2wn1 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 28, 2021

El Centro Nacional de Huracanes dijo que Ida podría producir vientos de 140 mph, los que podrían causar daños devastadores y fuertes lluvias que causarán inundaciones y desbordamientos de ríos, además de que se pronostican fuertes marejadas.

Here is the latest rainfall forecast for Hurricane #Ida. pic.twitter.com/4YDeBNp7s7 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 28, 2021

For coastal MS: Expect winds >74mph sustained. Rainfall 8-12” with locally higher possible. Brief tornadoes possible. 7-11ft of inundation. 4-7ft inundation ocean springs to AL/MS line. #mswx pic.twitter.com/d6Rki2nxiS — NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) August 28, 2021

Las advertencias de huracán están vigentes, además de avisos y alertas, a lo largo de las costas de los estados de Louisiana y Mississippi.

Las cálidas aguas del Golfo de México dan mayor fuerza al huracán, que se prevé que impacte en la costa estadounidense en la tarde o noche del domingo como categoría 3 o 4 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5 y que mide los huracanes en función de la fuerza de sus vientos.

La llegada de Ida este domingo ha llevado a miles de residentes de la zona costera de Louisiana a evacuar la región en un fin de semana en el que se conmemora el aniversario de la tragedia causada por el huracán Katrina, que el 29 de agosto de 2005 causó la muerte a más de 1,800 personas en Nueva Orleans, debido a la rotura de los diques de contención del lago Pontchartrain.

El huracán Ida podría causar grandes problemas a Nueva Orleans, incluso si no tiene un impacto directo.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, dijo el sábado que los residentes que planean evacuar voluntariamente la ciudad deben hacerlo ahora.

El presidente Joe Biden aprobó una declaración de emergencia federal para Luisiana antes de la tormenta.

En el boletín del NHC de las 14.00 hora local (18.00 GMT) se alerta de que una “devastadora” marejada ciclónica podría elevar el nivel del mar normal hasta 15 pies (4,5 metros) en la zona de la desembocadura del río Mississippi.

Las fuertes lluvias de Ida podrían dejar una acumulación de hasta 20 pulgadas de agua en el sureste de Louisiana y el sur de Mississippi hasta el lunes, lo que podría causar graves inundaciones urbanas y riadas potencialmente mortales.

A ello hay que sumar que es posible que se formen tornados el domingo y lunes en los estados de la costa norte del Golfo, incluidas partes del este de Louisiana, Mississippi, el centro y sur de Alabama y el extremo occidental de Florida.

Ida llegará a Estados Unidos después de impactar en la isla de Cuba, donde hasta el momento no se han reportado víctimas mortales.