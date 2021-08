Más del 80% de los residentes de California han recibido al menos una dosis de la vacuna: Newsom

Más del 80% de los residentes de California en edad de poder ser inmunizados cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, declaró este martes el gobernador Gavin Newsom.

El mandatario agradeció la preocupación de los californianos por recibir la vacuna ante el creciente número de casos de contagios por coronavirus, en particular por la presencia de la variante Delta del virus SARS CoV-2, que tiene mayor rango de transmisión.

“Estas vacunas seguras y altamente efectivas brindan una excelente protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte, incluso del Delta y otras variantes conocidas”, señaló Newsom en declaraciones divulgadas hoy por su oficina.

“Con el 80% de los californianos elegibles que han recibido al menos una dosis, nuestro trabajo continúa cerrando la brecha de aquellos que permanecen sin vacunar”, agregó.

Over 80% of California’s eligible population has received at least one dose of the #COVID19 vaccine.

That ranks us #9 in the country and #1 among larger states.

Let’s keep it up, California.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 31, 2021