Yuri padece delicada secuela que le dejó el COVID-19 en el sistema nervioso: “Estuve bastante enfermita”

Yuri continúa sufriendo las secuelas del COVID-19, enfermedad que padeció en septiembre de 2020 y que le sigue dejando complicaciones en su salud.

La cantante reveló en entrevista con el programa ‘Hoy’ que hace unas semanas la pasó muy mal en cuanto a temas de salud se refiere, por lo que incluso llegó a pasar por su mente la idea de no seguir viviendo, pero por fortuna ya se encuentra bajo tratamiento médico.

Y es que, luego de superar su contagio de Coronavirus el pasado mes de septiembre y sufrir algunas secuelas, hace unas semanas le diagnosticaron una enfermedad en el sistema nervioso.

“Me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, estoy bajo tratamiento. Ahora existe esta enfermedad, de verdad yo lo quiero decir públicamente, me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita, gracias a Dios lo pude detectarlo a tiempo”, compartió la famosa.

Yuri explicó que, aunque no es una enfermedad grave, implica un delicado tratamiento que es poco conocido.

“Fui con dos neurólogos, me detectaron eso que es la disautonomía, que eso no es para muerte, pero sí es muy difícil, la gente no lo sabe y no saben cómo tratarlo”.

Tras los continuos desmayos y fuertes dolores de cabeza que padeció, finalmente los médicos lograron detectar la enfermedad, así como el tratamiento adecuado para la artista veracruzana.

“En diciembre cuando me dieron las primeras secuelas del COVID yo no sabía qué era, hasta ahora que voy al médico y me dice te dio un sincope. Tengo que tomar una pastilla para mediar mi presión y que no esté tan alta porque por eso hay dolores de cabeza”, añadió.

Aunque la reconocida cantante, quien este 2021 celebró 40 años de trayectoria artística, ya se siente mejor y recupera su salud poco a poco, confiesa que llegó a pensar en no querer seguir viviendo.

“Si yo voy a estar viviendo así y mi calidad de vida no es tan bonita, señor pues llévame. Claro en ese momento dices como que llévame, tengo a mi hija, tengo mi esposo, pero si llega un momento en el que te desesperas, definitivamente”.

