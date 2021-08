Conductores del programa ‘Hoy’ revelan que Laura Bozzo “se siente acorralada” y ya no les contesta el teléfono

Laura Bozzo se encuentra en medio de la polémica desde hace unas semanas, cuando un juez la vinculó a proceso por el delito de evasión fiscal, ordenando su presentación inmediata ante las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no se sabe el paradero de la presentadora, situación que tiene preocupados a sus excompañeros del matutino ‘Hoy’ de Televisa.

Este martes 31 de agosto se dio a conocer que un juez dio luz verde para que Laura Bozzo ingrese a prisión como parte de su proceso de investigación por presuntamente haber vendido una casa embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de entregar su pasaporte y realizar un pago de $300 mil pesos mexicanos como garantía.

Ante la polémica, una de las primeras en compartir su punto de vista fue Martha Figueroa, quien reveló que, gracias a una amiga en común con la que habló hace poquito, “Laura confió en alguien que no hizo los movimientos que tenía que hacer. Laura le echa la culpa a alguien más“.

Pero a pesar de los problemas legales que enfrenta, Figueroa aseguró que Laura sigue muy preocupada por su carrera, por lo que, dentro de todo este relajo habló para preguntar cómo les había ido de raitign: “Le interesa mucho su trabajo en televisión y se lo agradecemos muchísimo”.

Enseguida, Andrea Escalona envió un mensaje a quien considera es su amiga y quiere mucho:

“Laura, por favor, presente hoy con tus 300 mil, con tu pasaporte y los documentos que tengas que entregar. Creo que es bien importante para que no se haga más grande todo esto que ya va cargando“, dijo ante las cámaras del programa matutino.

Y confesó que hasta el momento no ha logrado comunicarse con Bozzo y que ya no responde a las llamadas:

“A mí no me contesta el teléfono, soy su amiga y la quiero muchísimo. Sé que a muchas personas obviamente no les puede contestar el teléfono, pero es importante que ya ponga un alto presentándose y dando los 300 mil pesos y lo que le están pidiendo. Pero no contesta, no contesta llamadas, no sabe nada. Yo veo que desde hace mucho ya no está”.