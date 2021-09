Elon Musk: Tesla Roadster está retrasado nuevamente

Como siempre ocurre con todo lo referente a su compañía, Elon Musk ha declarado en Twitter que el Tesla Roadster está retrasado, en gran medida, debido a la escasez de suministros que afecta al sector automotriz desde hace varios meses y que también ha perjudicado el inicio de la producción de otros modelos de la marca como la Cybertruck. El CEO de la marca hizo esta declaración respondiendo al tweet de uno de sus seguidores, quien lo interrogó sobre las buenas nuevas relacionadas con este vehículo que se esperaba para este año, luego de haber sido revelado hace cuatro años. A las dudas del usuario, Musk respondió: “2021 ha sido el año de una escasez súper loca en la cadena de suministro, por lo que no importaría si tuviéramos 17 productos nuevos, ya que ninguno se enviaría. Suponiendo que 2022 no sea un mega drama, el nuevo Roadster debería enviarse en 2023”.

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021