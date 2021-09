Dueño de Las Vegas Raiders construye mansión que parece estadio de fútbol americano

El empresario neoyorquino Mark Davis, de 66 años y quien es dueño de Las Vegas Raiders de la NFL, está dando mucho de qué hablar por la mansión que planea construir en Henderson, Nevada.

El inmueble, que constará de tres pisos y que contará con una extensión de 15,046 pies cuadrados, no atrae las miradas por sus interiores o por sus amenidades, sino que lo hace por su fachada futurista y vanguardista, la cual se asemeja a las instalaciones deportivas de su equipo.

“Es un diseño realmente distinto y emocionante. Es un ejemplo asombroso de cómo el equipo puede trabajar con un cliente con un estilo y gusto particular”, declaró Tyler Jones, fundador de la firma de arquitectura a cargo de la construcción del inmueble, en entrevista con el New York Post.

Want a good comparison of Raiders real estate design in Las Vegas?

Check out this graphic by @reviewjournal newsroom artist @wrand showing the stadium, the practice facility, and the owner's mansion renderings pic.twitter.com/xKPci9FeE3

— Eli Segall (@eli_segall) September 1, 2021