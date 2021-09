Remy Valenzuela reaparece en redes sociales para agradecer el apoyo de sus fans

Remmy Valenzuela reapareció en redes sociales para agradecer a sus fans por todas las muestras de cariño y apoyo que le demostraron tras el escándalo que se generó por haber golpeado a su primo y a la novia de este.

El pasado mes de junio, el cantante fue acusado de haber propinado una brutal golpiza a su primo, Carlos Armando y a su novia, pero tras la denuncia el cantante de regional mexicano permaneció alejado del ojo público durante varios meses.

Aunque el intérprete negó haber permanecido prófugo de la justicia, hace unas semanas rompió el silencio y por primera vez reveló los motivos que tuvo para guardar silencio ante las fuertes acusaciones.

Ante el escándalo, el intérprete confesó ante las cámaras de ‘Despierta América’ que era la primera vez que se le sale el control un asunto familiar: “se especulan cosas, no todo es verdad, hay cosas que yo tengo mis dudas también de las cosas que han pasado o de las que han dicho, pero bueno, no fue por ocultarme, sino por dar tranquilidad”, agregó.

Y aunque ya se ha presentado en algunos eventos privados, el pasado fin de semana retomó sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió de sus fanáticos, quienes creyeron en él e incluso lo han defendido de las acusaciones.

“Muchas gracias a todas las personas que me han estado escribiendo y enviando sus buenos deseos, a todos los que me brindan su apoyo y me mandan tantas bendiciones”.

En especial, se refirió a quienes han demostrado ser sus verdaderos fanáticos, así como a sus colegas, quienes lo han motivado a seguir adelante con su carrera.

“Gracias de corazón a todos los fans de hueso colorado que no me sueltan de su mano, me hacen muy feliz y gracias a todos los colegas de la industria que me han brindado su apoyo, he recibido miles de mensajes y quisiera responderlos todos, los leo y me motivan demasiado. Muchas gracias. Con cariño para ustedes”.