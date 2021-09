Camión militar se accidentó en el condado de Riverside; se desconoce el número de lesionados

Un camión militar volcó la tarde de este miércoles en la autopista 215, en el condado de Riverside, y hasta el momento se desconoce el número de lesionados.

El percance ocurrió poco después de las 12:30 p.m. cerca de McCall Boulevard, en la localidad de Menifee, donde un transporte miliar que formaba parte de un convoy aparentemente rebasó el límite derecho del camino y rodó de costado, de acuerdo con un video captado por una cámara de Caltrans.

Traffic Collision – 12:44 pm I-215S, south of McCall off ramp, in @cityofmenifee . Firefighters responded to a rollover traffic collision off the freeway of a military vehicle. 5 patients (2 moderate, 3 minor) transported by ground to a local hospital. #SunCityIC pic.twitter.com/osv80Hle90

No hay reportes en cuanto al número de posibles lesionados entre los efectivos que viajaban en la unidad ni a qué agrupamiento pertenecía.

This is a #SIGALERT in #Menifee for the SB #215fwy at McCall Blvd. where a truck went off the roadway. Your RT LN is blocked until further notice and big delays are now starting to build. @KNX1070 #knxtraffic @Caltrans8 pic.twitter.com/yTTHptl8qY

— Brian Douglas (@BrianDouglasKNX) September 8, 2021