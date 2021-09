Marysol Sosa reacciona a la venta del departamento que era de José José: “Sería una cuestión ilegal”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El próximo 28 de septiembre se cumplen dos años del fallecimiento de José José y la guerra de declaraciones entre sus hijos continúa, esta vez fue Marysol Sosa quien reaccionó a la noticia sobre la venta del departamento que era de su padre.

Hace unos días se dio a conocer que Sara Sosa vendió el departamento ubicado en Key Biscayne, Florida, cuyos propietarios eran Sara Salazar y José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José. Tras revelarse esta información Marysol Sosa aseguró que no estaba enterada de dicha venta que realizó su media hermana.

“Yo la verdad desconocía esto, no entiendo cómo pueden vender algo, sobre todo si ellas están enteradas de cómo va nuestro caso. Que yo sepa eso sí estaba a nombre de los dos, de la señora y de mi papá, entonces no entiendo eso”, expresó ante las cámaras del programa Ventaneando.

La también cantante aseguró que por ahora sigue en marcha el juicio testamentario en el que su madre, Anel Noreña, fue nombrada heredera universal y albacea de los bienes de quien fuera su esposo, pero que de ser posible intervendrán de forma legal para aclarar qué pasó con dicha propiedad.

“Hasta ahí te puedo decir, no tenía conocimiento, yo estoy muy de la mano de mis abogados en razón de que tenemos nuestra sentencia y claramente nuestro caso seguirá avanzando. De esto que me indicas tú ahorita, pues está grueso porque no puede ser, hasta donde yo te lo puedo decir“, añadió.

Y reitera que haber rematado el departamento podría meter a Sarita y su madre en nuevos líos con la justicia.

“Es algo que no debieron hacer, también legalmente se pueden meter en más problemas. Teniendo ellas la notificación de cómo vamos, pues no puedes vender algo que no se puede vender, estando como dueños quienes están, entonces sí se pueden meter en problemas”.

Marysol Sosa también confirmó que en la investigación que se realiza para determinar los bienes que dejó el “Príncipe de la Canción” sigue en curso, por lo que, de comprobarse que incurrieron en un acto ilegal y vendieron anticipadamente algo que no les pertenecía, acabaría de confirmar sus malas decisiones.

“Acabamos de pedir las notificaciones de todo lo que hay, entonces yo creo que sería una cuestión ilegal por parte de ellas atreverse a hacer algo así, siendo que las propiedades están a nombre de mi señor padre”.

