Conoce a Claudia Alende, la modelo brasileña que es idéntica a Megan Fox

La última alfombra roja en la que participó la actriz Megan Fox dio mucho de qué hablar, pues mostró con orgullo su envidiable figura a los 35 años al portar un un vestido del diseñador Mugler completamente transparente, que acompañó por debajo con una diminuta tanga de brillantes.

Como era de esperarse, su atrevido look no dejó mucho a la imaginación e hizo que la famosa actriz se convirtiera en el tema de conversación en redes sociales. Sin embargo, su nombre no fue el único en ganar relevancia, también lo hizo el de una modelo brasileña que los internautas han catalogado como “la doble” de Fox.

Se trata de Claudia Alende, una modelo de 29 años que es originaria de Francisco Beltrão, Estado de Paraná, en Brasil. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que miles de internautas se interesaran por la joven que comparte muchas similitudes con Megan Fox.

De acuerdo a varios informes, Alende saltó a la fama tras participar para Miss Bum Bum en 2014, una famosa competencia en la que se busca el “mejor trasero” de Sudamérica.

A pesar de haber obtenido el segundo lugar en dicha competencia, su belleza y parecido a la protagonista de “Transformers”, la han convertido en el centro de atención, pues sin duda rasgos como su nariz, ojos y cabello, han hecho que varios la denominen “la doble” de Fox.

Hoy en día, la influencer cuenta con 9 millones de seguidores en Instagram, plataforma en donde se encarga de compartir contenido relacionado con moda y estilo de vida fitness. View this post on Instagram A post shared by Claudia Alende (@claudiaalende)

