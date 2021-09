Recrean casa de árbol de Winnie the Pooh en medio de bosque y puede alquilarse en Airbnb

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El oso Winnie the Pooh, uno de los personajes más cariñosos y tiernos del universo Disney, está de manteles largos por sus primeros 95 años de vida, lo que llevó al ilustrador Kim Raymond a recrear la casa de árbol donde vivía el inseparable compañero de Christopher Robin.

Raymond, quien por más de tres décadas estuvo a cargo de diseñar a este hermoso oso amante de la miel, así como al resto de sus amigos, tomó la inspiración de la casa que apareció en la película ‘The Many Adventures of the Pooh’ estrenada en el año de 1977, y la convirtió en una realidad.

“He estado ilustrando a Winnie the Pooh durante 30 años y no dejo de inspirarme en las decoraciones clásicas de E.H. Shepard y en las historias más recientes de Disney. Los fans de Pooh podrán disfrutar de una experiencia única en este encantador ‘Bearbnb’, que honra las aventuras originales que han sido tan significativas para muchas personas durante 95 años”, escribió el ilustrador.

La casa de árbol, que puede ser alquilada por medio de la plataforma Airbnb, fue construida en el Ashdown Forest, la reserva naturaldonde el escritor británico A. A. Milne obtuvo la inspiración para crear el universo de Winnie the Pooh.

Para poder alquilar la vivienda no solo hace falta tener vacaciones disponibles y el dinero suficiente para pagarla, sino que también se debe cumplir con otros factores, como ser residentes del Reino Unido, país donde se encuentra la estancia, y cumplir con unas estrictas, pero simpáticas reglas.

• Queda totalmente prohibida la entrada a los efelantes.

• Mantener las manos alejadas de los tarros de miel.

• La hora de los piscolabis es alrededor de las 11:00.

• Es obligatorio jugar a las carreras de palitos en el puente.

• Está permitido dormir más de una siesta al día.

• No se admiten mascotas (excepto Ritos, Tiggers, Ígors, Piglets y ositos Winnie the Pooh).

• No está permitido fumar porque se enfadan las abejas.

El alojamiento, que estará disponible para recibir hasta cuatro huéspedes, solo será alquilado por dos noches separadas, por lo que solo ocho fans de la exitosa caricatura pondrán ponerse en los zapatos de Tigger, Piglet, Rabbit, Owl, Kanga, Roo y Eeyore

De acuerdo a la descripción, difundida por Airbnb, la casa de árbol cuenta con varios elementos característicos del cuento original, como la leyenda Mr. Sanders inscrita en el marco de la puerta y varios tarros repletos de miel.

La casa está equipada con una cama doble en la planta baja, con dos camas individuales en la entreplanta, con un baño, con cocina, con comedor y con sala de estar.

El alojamiento, que podrá ser alquilado a partir del 20 de septiembre, solo estará disponible para dos estancias separadas el 24 y 25 de septiembre.

El precio por noche es de £95 libras, algo así como $131 dólares.

Además de incluir la estadía, el precio también comprende un tour guiado por el Bosque de los Cien Acres, donde los huéspedes realizarán diversas actividades y podrán degustar productos hechos a base de miel.

Para conocer más detalles de este alojamiento en el que se derrochará miel, da clic aquí.

