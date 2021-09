Solari: “Es entendible que Chivas salga festejando el empate”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El entrenador del las Águilas de América, Santiago Solari no se guardó nada luego del partido contra Chivas como parte del Clásico Nacional a poner en duda la actuación de los árbitros y cuestionar al equipo rival.

Solari manifestó que sus jugadores merecieron ganar y por eso entiende que la paridad en el marcador le supo a victoria al conjunto tapatío: “Es entendible que ellos salgan celebrando el empate que nos han hecho porque el segundo tiempo merecimos ganarlo, cada minuto estábamos dominando, es normal esa sensación cuando estás sufriendo un partido”.

Esto dijo Solari en conferencia de prensa. 👇🏻 pic.twitter.com/F8m1wDerc7 — Alejandro Orvañanos (@ale_orvananos) September 26, 2021

Tanto fue el impetu de América por anotar que la figura del partido fue el portero de Guadalajara, Raúl Godiño, quien terminó ahogando el grito del gol a las Águilas en más de una oportunidad.

“Intentamos con paciencia en la pelota parada, con mucha gente en ataque, no llego el gol hoy pero no fue por no haberlo intentado, lo intentamos de todas las maneras”, aseguró el estratega.

En relación a la participación arbitral, Solari también se pronunció, dejando ver que las faltas de Miguel Ponce y “Chicote” Calderón pudieron ser meritorias de tarjeta roja.

“No hemos sido afortunado en el tema del VAR, Aguilera fue expulsado contra Atlas por este tipo de jugadas y yo estoy de acuerdo que se tiene que cuidar la integridad de los jugadores, pero en estos temas no hemos sido afortunados; cierto que el VAR ha venido a corregir cosas, hoy era un momento para ello, cuando suceden cosas así no entendemos porqué, si no lo llaman de la sala VAR”, concluyó.

