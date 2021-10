Laura León responde a las críticas que recibió por comprar en tienda de rebajas en Los Ángeles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unos días Laura León fue duramente criticada por comprar ropa en una tienda de rebajas ubicada en Estados Unidos. Tras el escándalo que se generó en redes sociales, la cantante aclara que no le importa lo que piense la gente, pues ella es libre de hacer y comprar en donde se le antoje.

Este fin de semana la actriz y cantante mexicana respondió ante diversos medios de comunicación que durante su traslado al aeropuerto de Estados Unidos, antes de viajar de regreso a México, decidió bajar de su auto para comprar ropa en una de las tiendas que había de paso, a lo que no se pudo resistir porque había “unos ofertones bárbaros“.

En medio de su característico sentido del humor, “La Tesorito” confesó que no podía desaprovechar la oportunidad, por lo que compró todo lo que encontró a su paso.

“De todo, de todo me compré. Todo lo que me gustó me lo compré”.

En cuanto a la mujer que la grabó en la tienda Ross Dress for Less, en Los Ángeles, California, mientras se medía algunas prendas y también la criticó por ser una artista que aprovecha las ofertas, la estrella de televisión revela que no le interesan las críticas, pues es libre de hacer lo que quiera.

“No supe nada de eso ni me interesa, yo compro lo que yo quiero, soy libre”.

Y remató asegurando que no le ve ningún inconveniente en acudir a este tipo de tiendas, “problema si estuviera robando”, añadió a sus declaraciones.

En otros temas, durante la misma entrevista Laura León se sorprendió al enterarse que su colega Andrés García la recuerda con mucho cariño ya la considera como una de las mujeres que marcó su vida.

“Qué lindo Andrecito, un gran compañero de trabajo, un hombre guapísimo y profesional, de verdad lindo”.

Entre risas con los reporteros, aclaró que nunca se pudo concretar una relación sentimental debido a que ella “no llegó a soltar el tesorito”, y aseguró que, aunque el actor se le llegó a insinuar, simplemente no se dio nada entre ellos.

“No le faltó nada, simplemente no llegó el momento”.

