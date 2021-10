Lyn May invita a sus fans “a ponerse bonitas” con botox y publica foto en la que luce irreconocible

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lyn May presumió su amor por el botox y los nuevos resultados que obtuvo, por lo que decidió compartir su secreto de belleza invitando a sus fans a la misma clínica a la que ella asiste.

La vedette mexicana volvió a dar de qué hablar, pues luego de asegurar que a sus 68 años está embarazada y anunciar que se casará con su novio Marckos D1 en Las Vegas, reapareció en redes sociales presumiendo un nuevo look y aprovechando el furor que provocó, decidió hacer una cordial invitación a sus seguidoras para que sigan sus pasos y acudan a ponerse botox para lucir más bellas.

“Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga Lyn May”.

Con un video publicado a través de su perfil oficial de Instagram en el que la vedette mexicana se dejó ver con un nuevo look, con peluca rosa, maquillada y un vestido de lentejuelas ajustado en color negro, compartió los detalles de su invitación.

“Hola, amigas. Les saluda Lyn May, las invito, el día 9 con el doctor Gama a la clínica para que se pongan botox, las espera su amiga Lyn May. Recuerden a la clínica del doctor Gama para que se pongan botox con Lyn May cantando y bailando para todas ustedes, las amo”, se escucha decir a la bailarina durante la grabación de unos cuantos segundos.

Sin embargo, su polémica invitación no fue tan aceptada como esperaba, ya que en su mayoría los usuarios criticaron su aspecto físico y alegaron que es la menos indicada para hacer este tipo de invitaciones.

“¿Y voy a quedar igual que usted con el botox?“, “Si voy quedar como usted mejor no gracias“, “Dónde es para no ir“, “Safo me van a dejar como ella, es mejor natural“, fueron solo algunos mensajes que recibió tras su anuncio.

A pesar de las burlas y crueles señalamientos, Lyn May también recibió comentarios en los que la halagaron y felicitaron por ser siempre tan bella, incluso, no faltó quien aseguró que luce mejor que nunca, por lo que sus retoques estéticos finalmente habían tenido éxito.

También te puede interesar: