“Me han quitado bastante”: Lyn May revela qué se hizo en la cara para lucir drásticamente diferente

Hace unos días, Lyn May llamó la atención dentro de su perfil oficial de Instagram, en donde hizo un llamado a sus seguidoras a “ponerse bonitas” con ayuda del botox, pero también sorprendió al publicar una serie de fotografías en las que apareció luciendo un rostro completamente diferente.

Durante una entrevista pata el canal de YouTube Multimedios 7 con Angélica Palacios, la vedette mexicana aclaró que dicho cambio no fue por alguna cirugía a la que se haya sometido recientemente, sino que su nuevo aspecto de se debe únicamente al maquillaje que usó durante el espectáculo que ofreció en Mexicali, Baja California.

“Estoy maquillada para un show que hice en Mexicali. Me maquillaron muy bien y los chavos que maquillan son muy buenos, me dejaron muy guapa”.

View this post on Instagram

Aseguró que hasta el momento no se ha hecho ninguna cirugía nueva debido a la falta de tiempo y la carga de trabajo que tiene, pero no descarta recurrir al bisturí próximamente, esta vez para tratar de revertir los tratamientos estéticos que se ha hecho, así como quitarse las sustancias que le pusieron hace varios años que dañaron severamente su rosto.

“La cara se me ve gorda entonces al contrario, no es cirugía, sino ya dejar de ponerme tanta cosa. Me estoy quitando, ya tenía la cara muy grande y ahorita lo que están haciendo es quitarme, ya no ponerme”.

También aclaró que le siguen retirando el tejido dañado que le dejaron las inyecciones de aceite de cocina y para bebé que le inyectaron durante su juventud, cuando le aseguraron que le aplicarían colágeno para quedar tan bella como la mismísima María Félix.

“Me veo más delgada. Sí sí, es el maquillaje yo creo. Pero sí, estoy más delgada de la cara porque me han quitado bastante porque me pusieron aceite y se me está adelgazando la cara, voy a quedar como cuando era joven que no tenía nada. Me ha mejorado la cara”.