Martín Urieta recordó la última vez que vio a Vicente Fernández: “Lo tomé como una despedida”

Vicente Fernández continúa hospitalizado desde hace más de dos meses a consecuencia de una aparatosa caída que sufrió en su rancho; y debido a la poca información que la familia ha revelado las especulaciones no se han hecho esperar, incluso entre los amigos del cantante.

Y fue precisamente el compositor Martín Urieta, quien recientemente habló sobre los problemas de salud que enfrenta su amigo, quien le reveló que ya había sufrido una caída antes de que fuera hospitalizado.

Durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el cantautor mexicano recordó la última vez que visitó al “Charro de Huentitán” en su rancho, en donde le platicó de sus problemas de salud pues había pasado por una caída debido a que una de sus piernas no le respondió, situación que pudo haber traído como consecuencia un deterioro en su resistencia física debido al síndrome de Guillain-Barré que le fue diagnosticado.

“Nos contó que en una ocasión iba caminando por el campo y de repente la pierna ya no le respondió y se cayó, entonces pienso que a lo mejor a consecuencia de eso que iba avanzando, él se volvió a caer“, además, destacó que durante su encuentro todo el tiempo estuvo presumiendo su voz como en los mejores tiempos, por lo que no dejó de cantar; pero eso no fue todo, ya que durante la visita se percató que había un deterioro en la salud de su amigo, pues cuando se puso de pie claudicaba.

En cuanto a la salud del intérprete, Urieta coincide en que la familia ha sido muy cuidadosa con la información que hacen pública, tanto que ni sus mejores amigos saben cómo se encuentra.

“Están muy herméticos, no quieren decir nada. Estamos pidiendo a Dios que se nos mejore”. Martín Urieta

Por último, el creador de “Acá entre nos” recordó el momento en que se despidió de su gran amigo, Vicente Fernández, situación que vivió como si se hubiera tratado de la última vez.

“Una cosa que vi y que se me enchinó el cuero, porque dije: ‘no vaya a ser que ya me vaya a morir’, o no sé, pensé algo muy raro porque él tiene una terracita y cuando nosotros nos metimos ya al coche, me dijo: ‘adiós mi compositor predilecto‘. Y sentí, se me enchinó el cuerpo porque lo tomé como una despedida, no sé para quién, si para mí o para él”.

