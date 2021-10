Carmen Salinas dice estar preocupada por la salud de Vicente Fernández: “He llorado tanto”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Preocupada por la salud de Vicente Fernández, Carmen Salinas asegura que no ha dejado de rezar por su amigo y compañero, y es que si bien algunos medios han señalado que su estado de salud se agrava, ella prefiere mantener la fe.

“Siento mucha tristeza porque es un gran cantante y un gran compañero. Yo me encontraba a (su esposa) Cuquita ahí, en (la Central de) Abasto, y de veras que yo vengo rezando por él, porque no hay como Dios nuestro Señor para que mejore. Es un gran amigo mío y me ha dolido mucho que esté tan mal, ya tiene dos meses así, pero no, ni lo mande Dios (que tenga muerte cerebral, como se especula); eso, según las revistas, pero según Dios nuestro Señor va a salir adelante, como han salido muchos. He llorado tanto por su salud”, declaró la actriz durante un encuentro con los medios.

Salinas, de 82 años, se tomó unos momentos para reconocer el talento de su colega, cuya voz equiparó a las de figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, además de recordar lo gratas que han sido las veces que llegaron a trabajar juntos en el Teatro Blanquita y varios proyectos.

“Trabajar con él fue único. Una vez me lo encontré en los Estudios Churubusco y traía una chamarra hermosa, color rosa, de pura gamuza. Se la chuleé y se la quitó y me la dio. Yo se la regalé a mi hijo y le encantaba, no se la quitaba para nada”, compartió, emocionada.

Por ello, confesó que estaría encantada de participar en la bioserie que preparan como homenaje a su legado, con Jaime Camil a la cabeza, una decisión muy acertada para ella.

“¡Camil se ve hermoso! Se caracterizó igualito, quedé muy impresionada, y por supuesto que le doy el visto bueno, porque además es muy buen muchacho, es una persona buena. Y por supuesto que si me llegan a buscar, si me invitaran a formar parte, con mucho gusto lo haría“, señaló.

