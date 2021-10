Ley Luz Verde: por qué es tan importante para los conductores inmigrantes que viven en New York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Conocida oficialmente como la Ley de Privacidad y Acceso a la Licencia de Conducir, la Ley Luz Verde beneficia a los inmigrantes residentes en New York, concediéndoles el privilegio de conducir sin importar su estatus legal en el país. Esta ley fue promulgada el 17 de junio de 2019 y su importancia radica en el campo de acción, ya que omite ciertos requisitos —principalmente el Número de Seguro Social (SSN)— que impedían a este sector de la población solicitar una licencia de conducir en el estado.

De acuerdo con esta ley, cada inmigrante que solicite una licencia de conducir solo necesita contar algunos documentos que le permitan probar su identidad, su fecha de nacimiento y su lugar de residencia en el estado. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de New York ofrece una lista de los documentos que considera aceptables para estos casos:

1. Pasaporte extranjero válido y vigente emitido por su país de ciudadanía.

2. Documento de identificación consular válido y vigente emitido por un consulado.

3. Licencia de conducir extranjera válida que incluya su foto y que no esté vencida o vencida por menos de 24 meses.

4. Tarjeta de residente permanente, que está vigente o vencida por menos de 24 meses.

5. Tarjeta de autorización de empleo, que no está vencida o vencida por menos de 24 meses.

6. Tarjeta de cruce fronterizo.

7. Tarjeta de identificación municipal de EE. UU. (P. Ej., Identificación de NYC) con foto.

8. Acta de matrimonio extranjero o registro de divorcio o decreto de cambio de nombre emitido por la corte.

9. Certificado de nacimiento extranjero.

A pesar de facilitar el proceso de solicitud de una licencia de conducir en el estado, la Ley Luz Verde no incluye las tarjetas de identificación para no conductores, pero sí las licencias comerciales, otro beneficio que le permite a los inmigrantes indocumentados tener mayor acceso a fuentes de empleo. Las licencias obtenidas mediante la Ley Luz Verde son licencias estándar y no tienen ninguna característica que las diferencie de las demás licencias emitidas en el estado.

En ese sentido, además de lucir como las demás, las licencias obtenidas mediante esta ley tendrán la frase “no para fines federales”, una frase que poseen todas las licencias estándar en New York que no poseen Real ID. Como los solicitantes amparados por esta ley no poseen un Número de Seguro Social (SSN), no pueden obtener licencias de conducir con Real ID para tener acceso a espacios federales o usarlas como forma de identificación en vuelos nacionales a partir del 3 de mayo de 2023.

