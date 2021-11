Así es la casa de Raishmar Carrillo, la finalista de ‘Nuestra Belleza Latina’ que nos tocó el corazón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La boricua Raishmar Carillo, quien ha conmovido a todos en ‘Nuestra Belleza Latina’ con su historia de superación, es un auténtico ejemplo a seguir, pues, a pesar de haber crecido sin la figura de sus padres, logró salir adelante y cosechar grandes éxitos, tal y como ella misma lo ha compartido por medio de sus redes sociales

Entre los grandes logros que ha alcanzado se encuentra la hermosa casa que habita en Rincón, Puerto Rico y que comparte con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Raishmar vive en compañía de su novio, quien es de nacionalidad estadounidense, y de Lunita, su tierna perrita.

Cocina

Su cocina es semiabirta y no tan amplia. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que puede servir para preparar los alimentos, pero también como desayunador para cuatro personas.

Comedor

Su comedor está conformado por un tablón alargado de tono verde y taburetes de color gris.

Sala

La sala, que se ubica justo a un costado de su cocina, cuenta con un sofá modular de tono hueso, una pequeña mesa de centro, una alfombra de tonos azulosos, así como con una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Relatos de una huérfana 🦋🤍 (@raishmarcarrillo)

Recámara

Su recámara está compuesta por una cama grande con ropa de cama en tonos claros y cabecera de color blanco, por un clóset con puertas de espejo y un aire acondicionado que se convierte en su mejor aliado durante la temporada de calor. View this post on Instagram A post shared by Relatos de una huérfana 🦋🤍 (@raishmarcarrillo)

