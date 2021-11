Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: la difícil elección que marcará el futuro de Zinedine Zidane

Luego de que Zinedine Zidane finalizara su segunda etapa con el Real Madrid, propuestas no le han faltado para volver a dirigir. Los grandes resultados que ha conseguido “Zizou” lo colocan como uno de los objetivos más codiciados en los grandes clubes de Europa. Entre ellos, surge la posibilidad para que el francés tome las riendas del PSG o el Manchester United, dicho en otras palabras, Zidane puede dirigir a Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

Quizá la opción más viable sea la de llegar a la Premier League, el rumor ha ido ganando fuerza luego de que Ole Gunnar Solskjaer fuese despedido de los “Red Devils”. Medios como Daily Record han ubicado al francés como nuevo entrenador del Manchester United. En este sentido, “Zizou” se reencontraría con CR7 y Raphael Varane, futbolistas con los que pudo compartir en su etapa en Real Madrid.

Zinedine Zidane is the man being lined up by Manchester United to replace under-pressure manager Ole Gunnar Solskjaer, according to reports. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 21, 2021

Sin embargo, en el panorama está el todopoderoso París Saint-Germain. El conjunto francés tendría la intención de hacerse con los servicios de Zidane, a pesar de que Mauricio Pochettino esté actualmente en el cargo. Estos reportes llegan a través de la fuente Le10Sport. “Zizou” sería uno de los objetivos de Nasser Al-Khelaïfi. Keep in mind, if Zidane ends up at PSG, he would be first ever 'former UCL winning manager' to coach Messi.



Not a single one – be it in Barcelona or Argentina – has ever lifted the UCL trophy before managing Messi since he made his Barcelona senior team debut in 2004. pic.twitter.com/prWpFsYFXV— Toto (@HairOfRedondo) November 22, 2021

El tercero en discordia, Zidane y su amor por Francia

Por otra parte, Los reportes indican que el próximo reto profesional de Zinedine Zidane sería dirigir a la selección de Francia. Sin embargo, Didier Deschamps está atornillado en el puesto del conjunto francés. En este sentido, esta hipotética posibilidad le podría llegar al “Zizou”, pero luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

