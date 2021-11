Que los niños coman rápido es “pura locura”: responden a los consejos de Thanksgiving de The New York Times

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El consejo compartido en un artículo para The New York Times para mitigar los riesgos de coronavirus durante la cena de Día de Acción de Gracias en el que se recomienda a los niños que no están completamente vacunados a “comer rápido”, está recibiendo una ola de críticas de los lectores y usuarios de redes sociales.

El artículo publicado en el NYT responde a una pregunta de un lector de San Francisco, quien cuestionó: “Si nuestro hijo, de 9 años, y un primo, de 10, han recibido cada uno una dosis de la vacuna dos semanas antes del Día de Acción de Gracias, ¿es seguro para nosotros comer en el interior? Habrá unos 20 invitados, todos vacunados, y los 65 y la gente mayor ha recibido refuerzos”.

“Podría hacer que los niños usen máscaras, coman rápido y se mantengan alejados de los adultos mayores cuando comen”, escribió en respuesta la Dra. Linsey Marr, quien es profesora de ingeniería de Virginia Tech y estudia la transmisión aérea de virus.

Marr dijo que como los niños no estarán completamente vacunados hasta dos semanas después de su segunda vacuna, se necesita algo más de cuidado especialmente porque algunos asistentes tienen 65 años o más en mayor riesgo de infecciones más graves.

El consejo que recomienda a los niños “comer rápido” en la cena de Acción de Gracias para proteger del COVID-19 a los parientes ha sido llamado “pura locura” y “tonto” por los lectores y usuarios de las redes sociales.

Los usuarios de las redes sociales se burlaron del consejo. Uno lo describió como “pura locura” y otro sugirió que personas como Marr habían “perdido completamente la cabeza”.

Otro usuario escribió: “Espero que los niños no se ahoguen por comer demasiado rápido”.

“Alguien que les diga a mis hijos que coman rápido y que se vuelvan a enmascarar no tendrá que verlos porque no vamos a venir”, comentó la editora Bethany S. Mandel.

Someone who tells my kids to eat quickly and remask will not have to see them at all because we ain’t coming. https://t.co/hBqUJTbVVT — Bethany S. Mandel (@bethanyshondark) November 22, 2021

“El covid teme que la pornografía nunca se vaya para algunas de estas personas. Esto es pura locura”, escribió el periodista Clay Travis.

The covid fear porn is never leaving for some of these people. This is pure insanity. https://t.co/TRQYdjY4wk — Clay Travis (@ClayTravis) November 22, 2021

Hubo quienes prefieren que en lugar de proponer medidas tan restrictivas, mejor se sugiera no asistir, “¿por qué no simplemente no asistir? Me parece extraño que algunas personas piensen que la solución a muchas de estas situaciones es cambiar el comportamiento en lugar de simplemente no participar”.

