Así fue el reencuentro de Pablo Montero con sus hijas tras participar en “La Casa de los Famosos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de tres meses aislado con otro grupo de estrellas en el reality “La Casa de los Famosos”, el cantante regional mexicano Pablo Montero finalmente se reencontró con sus hijas Carolina y Daniela, en lo que él describió como una emotiva experiencia. ¿Cómo reaccionaron las pequeñas? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con la revista TvNotas, el intérprete de “Hay otra en tu lugar” relató cómo ocurrió dicho encuentro con sus hijas, en donde los abrazos y las muestras de cariño no faltaron:

“Durante el tiempo que estuve dentro de La casa de los famosos soñaba con volver a ver a mis pequeñas. Cuando llegué a la Riviera Maya, donde ellas y su mamá (Carolina Van Wielink) viven, decidí darles una sorpresa“, compartió con los micrófonos del medio.

De acuerdo a Pablo Montero, dicha convivencia duró cuatro días en donde realizaron varias actividades en familia, como lo fueron salir a nadar, comer e incluso ver uno que otro show de televisión: “Carito me contó que al comer dejaba un lugar a su lado como si yo estuviera comiendo con ella, mientras que Dani decía que no había día que no pensara en mí“, añadió el famoso.

Esta no es la primera vez durante la semana que el cantante regional mexicano encabeza los titulares por alguna de sus hazañas, pues recordemos que hace algunos días protagonizó tremenda polémica debido a su asistencia a la celebración de cumpleaños del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Sin embargo, Montero decidió poner un alto a los ataques y finalmente rompió el silencio sobre su polémica visita a través de un comunicado de prensa que rápidamente se difundió en redes sociales. En dicho escrito, el famoso dejó claro que no tiene una postura ante el régimen venezolano y lamentó la situación actual del país.

“Les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad. No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Sólo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela”, compartió el también actor. View this post on Instagram A post shared by Tvinquieta (@tvinquieta)

Te puede interesar:

Pablo Montero arremete contra Telemundo y dice que sus periodistas entrevistan a narcotraficantes

Niurka sale en defensa de Pablo Montero por cantarle a Nicolás Maduro: “Trabajo es trabajo”

Esto dijo Pablo Montero tras la lluvia de críticas por su “concierto privado” a Nicolás Maduro