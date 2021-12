Crean piñata de Galilea Montijo llorando tras polémica por el caso Beltrán Leyva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La famosa conductora Galilea Montijo sigue viviendo los estragos de la publicación del libro “Emma y las otras señoras del narco”, donde fue relacionada románticamente con el narco Arturo Beltrán Leyva ‘El Barbas’, pues ahora la famosa cuenta con su propia piñata, una donde el público se mofa del comentado video en el que aparece hecha un mar de lágrimas y pide un alto a los ataques en su contra.

Por medio de redes sociales, la Piñatería Ramírez volvió a hacer de las suyas y tomó el tema del momento para inmortalizarlo a través de una piñata. Se trató de la tapatía en el muy comentado video en el que se dejó ver llorando por las críticas que ha recibido por su presunto nexo con el crimen organizado.

“Piñata de Gali inocente. Nuestra querida gran actriz, conductora y empresaria. Es una víctima de la 4t. Todo es culpa del patriarcado. Todo nuestro apoyo a las otras señoras del narco #Teamgali #piñateriaramirez”, se lee como descripción en la publicación con la que se hizo el gran debut.

No pasó mucho tiempo antes de que dicha creación llamara la atención de los internautas y comenzaran a comentar al respecto: “Igualita a Galilea”, “Tiene un error. Las lágrimas! Galilea no derramó ninguna en su video” y “Se pasan”, son algunas de las respuestas que se leen bajo la publicación.

De acuerdo a la famosa piñatería, dicha obra fue inspirada en el polémico video que Galilea Montijo realizó hace algunas semanas, en el que se deslindó de las acusaciones que enfrenta su amiga y compañera Inés Gómez-Mont y en el que pidió un alto a las difamaciones en su contra.

Recordemos que gran parte del descontento del público recayó en su “actuación”, pues la tapatía conocida por su participación en el programa “Hoy” se grabó mientras se encontraba hecha un mar de lágrimas, que según los internautas, no eran genuinas.

“Un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado a mis padres y mis hermanos. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirá doliendo. Me duele que esto afecte a mi esposo“, se le escucha decir en el clip.

Te puede interesar:

Laura Bozzo revela que “metería las manos al fuego” por Galilea Montijo

Tunden a Galilea Montijo en transmisión en vivo de ‘Teletón 2021’ tras polémica de vínculo al narcotráfico

VIDEO: Montserrat Oliver defiende a Galilea Montijo y Ninel Conde tras ser vinculadas con el narcotráfico