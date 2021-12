Así es la casa que Carmen Salinas le heredó en vida a su hija María Eugenia Plascencia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La primera actriz Carmen Salinas, quien perdió la vida el jueves 9 de diciembre de 2021, fue alguien que se desvivió por sus hijos y así quedó demostrado con el gran amor que siempre les dio, en especial a Pedrito, quien falleció en el año de 1994 tras perder la batalla contra el cáncer y cuya muerte lloró hasta los últimos días de su vida.

Ese amor de madre provocó que la exdiputada decidiera dejar todo en regla para evitar posibles encontronazos entre sus familiares, lo que la llevó a tomar la decisión de heredarlos en vida, al no querer que pasaran por lo mismo que los descendientes de Joan Sebastian y de José José.

“Yo creo que sí han de haber dejado testamento, nada más que se lo pepenaron por ahí, lo escondieron”, confesó la gran Carmelita Salinas en una entrevista que dio a varios medios de comunicación el pasado mes de julio en la comodidad de su morada.

En ese diálogo detalló que solo contaba con dos propiedades: con un estudio que iría destinado a los hijos de Pedrito, mientras que la casa se la dejó a María Eugenia, su otra hija.

“Ya nada más queda esta casa y el estudio. El estudio va a ser para las hijitas de Pedrito, que en paz descanse, y esta casa para mi hija, María Eugenia“, compartió la talentosa celebridad.

La casa a la que hizo referencia es la misma que compró en el año de 1967 en el barrio de Verónica Anzures, en Ciudad de México, la cual pudo adquirir gracias a que resultó ganadora en el sorteo de la Lotería celebrado el 24 de diciembre de 1966.

“Cuando terminé de bailar con un señor, me puso un billete de Lotería en la mano y dije ‘ya me pagó’ y al agacharme a dar las gracias me metí en el seno lo que me había dado. Cuando me meto al camerino, lo saco y era un billete de Lotería, para el 24 de diciembre de 1966, con el número 30,444 y me saco la Lotería, $350,000 pesos, y con eso compré esta casa”, confesó la también comediante.

La residencia a la que hizo referencia no contaba con los grandes lujos, al ser una casa promedio de dos pisos y más que la compró cuando solo tenía dos años de haber debutado en la actuación con la telenovela ‘La Vecindad’.

El inmueble está conformado, tal y como ella misma nos permitió apreciar en los tours que dio por su interior, con una zona de vestíbulo, de cocina, de antecomedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de biblioteca, de diversas recámaras y baños.

Además de contar con algunos toques muy distintivos de ella en su decoración, la propiedad también llevaba su estilo en algunos de sus muebles, al haber sido ella misma la que los diseñó, tal y como sucedió con su cocina.

“Yo fui la que diseñé mi cocina, yo fui la que la diseñó. Donde está el extractor se ve como si fuera una casita. No hay como diseñar con ladrillo y luego forrar con azulejo porque las cocinetas se hinchan y se llegan a echar a perder y así no pasa nada”, detalló en un video en el que aparece en compañía de Estelita, la empleada que le ayudaba con las labores del hogar.

Cocina

La cocina, destacaba por sus paredes de ladrillo, por ser amplia y por estar muy bien distribuida. Ahí tenía una alacena de color blanco, electrodomésticos de acero inoxidable y todavía le quedaba espacio para una mesa de antecomedor circular para cinco sillas de tono café con asientos de color pistache.

Sala de estar

En la sala de estar, situada justo a un costado de la sala principal y de la escalera que conecta con el segundo piso, contaba con dos sillones individuales de tono verde.

Ahí también gozaba de una mesa de centro y de dos mesas laterales de color café, una chimenea y varias fotografías de sus seres queridos.

Sala principal

La sala principal llamaba la atención por sus sofás, los cuales destacaban por su tapiz floreado y por su mesa de centro de madera, así como por sus mesas laterales con diversos portarretratos.

En las paredes tenía varios cuadros, mientras que la iluminación corre a cargo de un antiguo candelabro.

Biblioteca

La biblioteca estaba compuesta por un gran librero en el que Carmelita no solo atesoraba cientos de libros, sino que también es ahí donde conservaba algunos de los premios que recibió a lo largo de su carrera.

Ahí también tenía un sofá con tapiz floreado, un escritorio con un ordenador y varias de las caricaturas que le realizaron con el pasar de los años.

Recámara principal

Su recámara estaba conformada por una cama grande con cabecera de color café y con ropa de cama que combinaba los colores blancos y pistache.

También contaba con una mesita, con un tocador con espejo, con un altar para sus seres queridos que se le adelantaron en el camino, con diversas imágenes de ángeles y santos, así como con varias fotografías con marco dorado.

Baño

El baño de su recámara era algo pequeño, al solo contar con espacio para un tocador, un wc y una ducha con cancel transparente.

El espacio de la habitación era tan reducido que Carmen Salinas tuvo que ingeniárselas para que cupieran todos los artículos que utilizaba para su cuidado personal.

Sigue leyendo:

Video: Thalía presume con divertido baile y en pijama la decoración de su mansión por Navidad

Andrea Escalona recuerda a su fallecida mamá, Magda Rodríguez, con emotiva decoración navideña

Venden mansión de la que Christina Aguilera se deshizo tras su separación de Jordan Bratman

Alex Rodriguez vende, en cifra récord, la mansión que compró poco antes de terminar con JLo