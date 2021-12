Khloé Kardashian le hizo un sencillo y discreto “baby shower” a Kylie Jenner

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Justo ahora que enfrenta a la prensa por el nuevo escándalo con el padre de su hija Tristan Thompson, Khloé Kardashian ha decidido pasar un momento feliz y ha usado su nueva casa para uno de los muchos eventos que se harán en ese hogar. La más alta de las hermanas Kardashian no ha dudado en ejercer de anfitriona, sacando a relucir una vez más su pasión por hacer fiestas y encargarse de todos los detalles. Obviamente, que la espera de su nuevo sobrino no fue la excepción. Khloé le hizo un sencillo e íntimo baby shower a su hermana Kylie Jenner, quien espera su segundo hijo con el rapero Travis Scott.

La más empresaria de todas, Kylie Jenner, fue recibida por Khloé Kardashian, demás hermanas y mejores amigas en una fiesta baby shower que, según dijo TMZ, fue mucho más discreta y sencilla de lo que está acostumbrado el clan Kardashian-Jenner. Todas pasaron por la “cabina de masajes” que Khloé hizo instalar en su hogar y degustaron un sinfín de platillos que fueron el centro de la velada. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Como repite TMZ, en el sencillo baby shower que Khloé Kardashian le hizo a Kylie Kardashian tampoco faltaron los sobrinos y sobrinas de la celebridad, aunque se desconoce si entre los adultos había algún hombre o si las invitaciones solo llegaron a las féminas de la familia y el entorno Kardashian. También confirmaron que se instaló una enorme carpa en el jardín bajo la que se encontraban numerosas mesas y sillas.

Hace solo unos días, fuentes de su círculo más cercano aseguraban que Kylie y Travis habían decidido encerrarse en una casa para sacar el máximo partido a la recta final de su embarazo y a la compañía mutua. Algunas fuentes indicaban además que, tras la trágica estampida humana que se produjo el pasado noviembre durante el Astroworld Festival en Texas mientras Travis Scott cantaba y que cobró la vida de diez personas del intérprete, la pareja decidió alejarse por un tiempo del ·ojo del huracán”. View this post on Instagram A post shared by Kylie and khloé (@kylie_and_khloe)

Sigue leyendo:

Revelan mensajes del ex de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, ofreciéndole dinero a la madre de su tercer hijo

Khloé Kardashian impacta con sus curvas en un ajustado outfit rosa neón mientras se ejercita

Halloween: Kylie Jenner sorprende al decorar su mansión con calabazas, esqueletos… ¡y ovejas!