Millones para aliviar la congestión en los puertos y ayudar a la cadena de suministro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el marco de un plan de corto plazo establecido por el gobierno del presidente Biden para aliviar la congestión en la cadena de suministro, el secretario de Transportes, Pete Buttigieg, anunció que se destinarán más de $241 millones en subvenciones para mejorar los puertos, que incluye medidas en el tema de infraestructura, con el fin de agilizar el flujo de mercancías.

“Los puertos marítimos de Estados Unidos juegan un papel crucial en nuestras cadenas de suministro. Estas inversiones en los puertos de nuestro país ayudarán a respaldar empleos estadounidenses, operaciones eficientes y resilientes, y una entrega más rápida de las mercancías al pueblo estadounidense”, declaró Buttigieg.

Se trata de dinero que estará disponible de forma inmediata para 25 proyectos a realizarse en 19 estados.

Today, through @DOTMARAD’s Port Infrastructure Development Program (PIDP), we’re awarding more than $240 million in funding to improve port facilities in 19 states and one territory https://t.co/yjkNluL8Sp 🧵 — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) December 23, 2021

El próximo año, se destinará prácticamente el doble de la cantidad —$450 millones de dólares—en subvenciones por cinco años, de acuerdo a la nueva ley de infraestructuras.

En tanto, el presidente Biden dijo que las subvenciones hacen parte del esfuerzo de aliviar los cuellos de botella en el suministro, a corto y a largo plazo.

“Este otoño oímos muchas advertencias sombrías sobre problemas en la cadena de suministro que llevarían a una crisis en torno a las fiestas, de modo que actuamos. Reunimos a empresas y líderes sindicales para resolver problemas, y la crisis prevista no se produjo. Los paquetes se mueven, los regalos se entregan y los estantes no están vacíos”, destacó el mandatario. This morning, I brought together my Supply Chain Task Force and business leaders for another progress update. My Administration is working every day to move goods faster, keep shelves stocked, and lower prices for Americans. pic.twitter.com/akjPioeIpg— President Biden (@POTUS) December 22, 2021

Las inversiones consideran millones para el mejoramiento de la capacidad ferroviaria en el puerto de Long Beach, con ampliación de vías y una nueva instalación de ferrocarril.

Lee también:

– El presidente Biden afirma que su objetivo ahora mismo es combatir la inflación

– Granjeros estadounidenses denuncian que transportistas asiáticos boicotean la exportación de sus productos

– Puertos de Los Ángeles y Long Beach desahogan la carga para temporada navideña